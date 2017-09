Congo-Brazzaville: La mairie de Brazzaville prévoit d'actualiser le plan d'assainissement de la ville

Le plan d'assainissement de la capitale congolaise sera révisé en tenant compte des mutations intervenues ces derniers temps, selon l'adjoint au maire de Brazzaville, Guy Marius Okana qui s'est entretenu le 14 septembre avec les médias sur l'aménagement, le transport urbain, l'occupation du domaine public, les nuisances sonores et d'autres problèmes auxquels la ville est confronté.

Le but poursuivi par le nouveau bureau du conseil départemental et municipal est de mener une politique participative pour améliorer le cadre de vie des citadins, éradiquer les actes d'incivisme et les antivaleurs constatés dans certains quartiers de la ville.

Le vice-président du conseil départemental et municipal a précisé que le plan d'assainissement actualisé de la ville prendra notamment en compte le dragage des lits des rivières et collecteurs naturels, le curage des caniveaux, l'éclairage public et le traitement des érosions.

Il a demandé aux populations « de ne pas occuper illégalement le domaine public et les trottoirs des avenues, afin de favoriser la circulation des personnes et biens ».

Les autorités municipales entendent aussi renforcer leur coopération avec le ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, ainsi qu'avec les sociétés nationales en charge d'électricité et de distribution d'eau.

« Nous allons actualiser tous nos partenariats pour impulser notre action. L'éclairage est l'une de nos préoccupations majeures tout comme le dossier de la rétrocession des fourrières et de la gestion du transport urbain », a précisé Guy Marius Okana, annonçant la lutte contre les nuisances sonores en collaboration avec les services de police.

Il est prévu la mise en place d'un corps d'inspecteurs à la mairie chargés de veiller au respect des itinéraires des bus de transport urbain et d'autres actions sur les parkings informels.