Sénégal/Ghana: Des journalistes sportifs ghanéens gênés par l'affaire Lamptey, redoutent les risques d'amalgame

"Il s'est couvert de honte et cela doit servir de leçon aux arbitres du pays", a souligné le président de la GFA, par ailleurs membre du Conseil de la FIFA et président de la zone ouest B de l'UFOA.

"D'ailleurs, j'ai abordé le sujet avec un responsable sénégalais qui m'a certifié que dans votre pays, les gens n'ont pas fait d'amalgame et qu'ils continuent d'aimer nos footballeurs et notre pays, c'est cela la bonne posture", a-t-il dit.

"Vous savez, cette affaire, c'est comme un Sénégalais qui a quitté son pays et est venu travailler au Ghana et a eu maille à partir avec la justice pour avoir commis un acte répréhensible", a-t-il avancé, avant d'interroger : "Pensez-vous que tous les Sénégalais doivent être jugés par cet acte de leur compatriote ?".

"Il y a un gros risque d'amalgame et à cause de son attitude, on pourrait nous indexer à travers le football mondial. Or, le Ghana et son football sont connus à travers le monde pour être des gens très fair-play", a commenté le chargé de la communication de la GFA.

