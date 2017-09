Burkina Faso: English-Français festival - Les grandes lignes dévoilées

Au cours de cette période et durant toute la journée, c'est l'espace vide de la mairie de l'arrondissement 5 de Ouagadougou (ex mairie de Bogodogo) qui abritera les festivités.

Seront au programme une rue marchande, un plateau artistique, des défilés de mode, des projections vidéo, des conférences, ainsi qu'une collecte de fonds et de biens au profit d'enfants orphelins et filles-mères abandonnées.

«C'est une nuit dédiée à la célébration de l'entreprenariat et du leadership féminin, de l'éducation des filles, de la promotion des filles-mères abandonnées et enfants orphelins», a expliqué le commissaire général du festival.

Il promeut «l'interpénétration linguistique» à travers des compétitions littéraires de dictée, d'art oratoire et lecture de textes en anglais et en français.

En clair, il s'agit «d'exprimer par cette plateforme, cette hospitalité légendaire burkinabè. C'est pourquoi, le festival devrait sans nul doute permettre cette rencontre de socialisation et de fraternisation entre communautés et l'industrie culturelle burkinabè dans un esprit de partage d'expériences et de valeur. Tout ceci visant la promotion du savoir vivre ensemble», précise Ousséni Savadogo.

«Intégration culturelle et paix sociale durable au Burkina Faso», c'est sous ce thème que se déroulera l'édition 2017 de «English-Français festival Ouaga». Ce rendez-vous, aux dires du comité d'organisation présidé par Ousséni Savadogo, répond au manque d'un cadre d'échanges culturels, artistiques et intellectuels entre les différentes communautés présentes sur le territoire burkinabè.

