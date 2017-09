Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - Les chiffres de la Céni contestés

Albert-Fabrice Puela, député national : « Je suis sidéré de voir que le Sankuru a plus d'enrôlés le Kongo Central qui dispose de plus du double de la population ! ».

Et quand la Céni déclare que le processus se passe bien, le silence des experts signifie qu'ils cautionnent ce qui est fait. Il y a donc un complot non seulement interne mais aussi externe, par rapport à ce qui est fait... ».

Partant du fait que le nombre d'électeurs par circonscription et par province est une donnée importante pour fixer le poids de chaque entité dans les assemblées et à l'élection présidentielle, les chiffres de l'enrôlement ne concordent pas avec les données démographiques. « L'audit de ce fichier s'impose », a conclu Martin Fayulu.

Il s'agit d'un travail abattu par la commission stratégique électorale de son parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé), avec comme soubassement, les chiffres de l'Institut national des statistiques (INS) et de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) arrêtés à la date du 10 septembre 2017.

