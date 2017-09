Sénégal: Mame Abdoul Aziz Sy Dabaax, 20 ans après

analyse

Il serait à souhaiter que les vertueux demeurent toujours. Hélas ! la mort est l'une des épreuves que l'on subit toujours avec résignation. Pour Mame Abdou, il n'y avait pas d'occasion particulière à faire œuvre utile, il répétait sans cesse les mêmes actions : faire passer l'autre avant lui-même, transmettre le savoir, éveiller les consciences, éclairer les esprits, consacrer au collectif toute son énergie, toute son influence, tout son temps. Il a rempli sa mission avec exactitude.

De son vivant, il n'y eut aucune résolution d'une crise d'ampleur qui ne lui doive une grosse part. Les bienfaits qu'il a si généreusement et si humblement rendus à l'humanité justifient les nombreux témoignages d'affection et de reconnaissance exprimés à profusion en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, même si, c'est connu de tous, sa modestie imperturbable s'accommode mal de propos élogieux à son endroit.

La richesse de l'œuvre qu'il a accomplie lui vaut l'acquiescement unanime de ses semblables, reconnaissant en lui un digne représentant du prophète Mohamed saws. Il était également un bon citoyen, un homme d'action et de réflexion assidûment attentif aux préoccupations de ses concitoyens dans un esprit de fraternité et de justice.

Par ces temps où nombre de citoyens, par écrans d'ordinateur interposés, usent de propos désobligeants pour exprimer leurs désaccords, on peut dire avec regret que nous n'avons pas tous gardé intactes, dans nos cœurs et nos esprits, les leçons d'humanité léguées à la postérité par l'illustre Dabaax, le rassembleur. Le peuple l'avait intronisé de ce titre et mis en lui son affection et sa confiance du fait de son attachement à la vérité, de sa capacité à dire des mots justes, bien sentis en mesure d'apaiser les cœurs, rapprocher des positions opposées et renforcer la cohésion sociale. Impartial en toute chose, il est resté objectif jusqu'à son dernier souffle.

On le savait fatigué vers la fin de sa vie, mais la maladie, exténuante fût elle, n'a jamais su altérer sa volonté de modeler chaque être à l'image du prophète Mohamed saws. À coup sûr, Mame Abdou se serait aujourd'hui naturellement positionné à l'avant-garde du combat pour l'arrêt du massacre de membres de la minorité musulmane des Rohingyas en cours en Birmanie, car le respect de la dignité humaine était pour lui une loi fondamentale. Il était doué des plus précieuses et des plus hautes qualités de cœur.

Qu'Allah l'accueille avec bienveillance.