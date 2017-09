Sénégal: Remaniement ministériel - Au nom de la République

billet

A dix-sept mois des élections présidentielles, l'on ne pouvait ignorer ou ne pas deviner que l'appareil étatique sera remanié à l'aube des législatives.

Alors si Macky Sall en garant de la constitution peut jouir de ses prérogatives ne nous emballons pas que ce dernier puisse bénéficier du calendrier républicain afin de constituer un nouveau gouvernement.

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce remaniement ministériel qualifié de politique mais n'est-ce pas cette politique elle-même qui fait que des hommes et des femmes servent leur nation au profit des populations par le billet d'un gouvernement proprement dit.

Au Sénégal on parle de tout et de rien et ce qui frise souvent le ridicule chez notre très chère opposition qui ne s'est toujours pas remise de sa débâcle lors des dernières législatives.

Des pseudos experts ou politiques ont assez pollué l'espace médiatique depuis lundi alors que l'urgence pour ce pays est bien son émergence qui passera forcement par une équipe gouvernementale avec des gens à la place qu'il faut.

Alors comment peut-on parler d'un manque de volonté du chef de l'Etat si ce dernier appelle au dialogue national et qui prend le temps qu'il faut pour mettre en œuvre les différentes politiques sectorielles du nouveau gouvernement.

Je ne vais pas m'attarder sur les départs ou entrées mais plutôt sur le profil des hommes, des femmes qui composent ce gouvernement avec comme sacerdoce mener à bien l'économie sénégalaise.

Un pays qui est resté sans gouvernement ou Premier ministre n'est pas novice à notre démocratie donc il est encore temps de penser du bien de son prochain afin de mettre le Sénégal sur les rails des pays les plus avancés.

Alors oui à quelques mois des élections présidentielles tout porte à croire que le travail ne va pas s'arrêter pour laisser la place à la politique car peu importe les obstacles, seules les bonnes intentions seront récompensées d'ici et l'au-delà.

Le Sénégal est comme un livre alors ce n'est pas que l'exposé neutre d'un discours c'est aussi la rencontre d'une idée avec une forme me dira-t-on.

Oui il faut essayer encore et encore car cela est une forme qui me convient étant donné que je le vois comme une rencontre d'un savoir et d'une philosophie personnelle alors essayons mes chers compatriotes.

Comme tous les Sénégalais lambda, j'attends encore plus de cette nouvelle équipe et je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage au PM Monsieur Mahammad Boun Abdoullah Dionne qui a fini de façonné les contours du PLAN SENEGAL EMERGENT (PSE) pourtant tant décrié.

Renouveler ma confiance au binôme Macky Sall - Dionne sera mon plus grand satisfecit au cours des prochains mois alors arrêtons de penser un peu à la politique et mettons-nous au travail afin d'être des hommes meilleurs dans un Sénégal meilleur bien sûr

Membre de la Cojer Nationale