Cote d'Ivoire: Kandia Camara Kamissoko - "Le secrétariat général est l'affaire de notre génération"

« Je voudrais vous remercier pour votre démarche. Malgré votre jeune âge vous avez un riche parcours politique. Car, chacun de vous ici peut écrire l'histoire du Rassemblement des républicains (RDR). Vous étiez là au début. C'est une affaire de génération.

Parce que j'étais la présidente nationale du Rassemblement des femmes républicaines (RFR), Odjé Tiacoré était le président national du Rassemblement des jeunes républicains. C'est pourquoi, je voudrais dire ici que le président Alassane Ouattara a donné le secrétariat général du parti à notre génération.

Même si moi je suis plus âgée que vous, nous sommes de la même génération. Le président en nous donnant le secrétariat général du parti a donné un signal fort à nos militants et aux Ivoiriens. Il a voulu dire aux uns et aux autres que chez lui ce n'est pas l'âge qui compte forcement.

Parce que si c'était le cas, beaucoup de nos aînés méritaient d'occuper cette place. Par son geste, le président a donné un signal fort pour dire que toutes les générations ont leur place au sein du RDR.

Notre maman Henriette Dagri Diabaté, la présidente du parti, est d'une génération et il y a notre génération. Je suis heureuse de vous entendre dire que c'est désormais notre affaire.

Vraiment, c'est notre affaire et nous devons agir comme tel. Je voudrais pouvoir compter sur vous. L'avantage est qu'on se connait tous. On sait ce que chacun peut apporter. Vous connaissez certainement mes limites. Donc, je voudrais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble notre génération puisse relever le challenge.

Car, depuis ma nomination, toute la Côte d'Ivoire salue, à travers les soutiens que je reçois, l'esprit d'ouverture du président Alassane Ouattara. J'ai reçu les félicitations de plusieurs partis politiques depuis ma nomination. Nous devons être fiers et saluer le président.

Les gens pensent que le président n'est pas revenu. Ils pensent qu'il n'a pas répondu à l'appel des militants. C'est une erreur. Il est bel et bien revenu au sein de son parti. Parce qu'il est le président d'honneur et aujourd'hui il peut participer à toutes les activités pourvu que son programme le lui permette.

On l'a vu au congrès. Il était là avec nous pendant les deux jours de congrès. Il était même en tenue. Ça veut dire clairement que le président est revenu. Et, nous devons pouvoir expliquer cela à nos militants qui pourraient être quelque peu déçus. Le président a bien dit : " J'accepte votre proposition". Il est donc bel et bien de retour parmi nous.

Le RDR est aujourd'hui le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Le président attend beaucoup de nous. Il veut que le parti ait un plus grand rayonnement. Il veut qu'on élargisse la base du parti. Il veut qu'on implique tous ceux qu'on peut impliquer dans la vie du parti. Il estime qu'il y a beaucoup de compétences dans le parti et il attend qu'on utilise toutes ces compétences pour permettre au parti d'avancer.

Chacun doit apporter ce qu'il peut. Il nous demande de faire en sorte que chacun se sente utile pour le parti. Il a demandé aussi qu'on mette l'accent sur la cohésion au sein du parti. Il faut renforcer l'esprit de famille qui existe en travaillant ensemble, main dans la main. Le président nous demande de démontrer chaque jour que nous sommes une véritable famille soudée.

Il nous demande plus de solidarité, plus d'entraide. Car c'est le souhait des militants. Il nous demande également qu'on soit constamment sur le terrain pour entretenir la flamme militante. Il pense qu'on doit être plus sur le terrain. Pour lui, la mobilisation constatée ces derniers mois ne doit plus s'arrêter. Il dit qu'on doit maintenir le cap de la mobilisation.

Vous connaissez bien le parti, vous connaissez la vie politique du pays, vous connaissez les ambitions du président pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Au vu de tout ça, je vous demande de me faire des propositions. Nous allons les recenser, les analyser et retenir celles qu'on peut retenir pour les mettre en œuvre. Le président veut sentir le dynamisme du parti.

Au congrès tout le monde l'a vu, il était heureux de voir son parti si grand et si fort. Il veut qu'on continue sur cette voie. Vous avez de grandes expériences politiques. Vous savez ce qui peut être bon pour notre parti pour qu'il soit plus fort, plus dynamique et plus conquérant.

Pour que nous soyons cette force qui en impose et que nous puissions avoir la place que nous méritons au sein du parti unifié. Il faut se préparer pour aller au parti unifié. Je voudrais vous dire que je compte sur vous.

Le 1er vice-président compte sur vous. Bientôt nous allons mettre en place les structures et on ferra en sorte que toutes les générations soient prises en compte. Le président nous a donné un modèle que nous allons suivre. Sachez que le secrétariat général, c'est notre affaire et nous devons réussir. »