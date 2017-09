Burkina Faso: Rentrée universitaire 2017-2018 - Plus de 3 000 nouveaux bacheliers burkinabè de Côte d'Ivoire

communiqué de presse

L'Ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a reçu, pour la rentrée universitaire 2017-2018, les dossiers d'inscription dans les universités publiques du Burkina de plus de 3 000 élèves burkinabè ayant obtenu leurs baccalauréats dans les lycées et collèges ivoiriens.

En effet, du 28 août au 11 septembre 2017, ils étaient 3 135 nouveaux bacheliers burkinabè qui ont déposé leurs dossiers d'inscription dans l'une des universités publiques du Burkina.

Au terme de cette opération qui a mobilisé le personnel de l'Ambassade et des Consulats généraux du Burkina à Abidjan et à Bouaké, ainsi que le Consulat honoraire de Soubré, SEM. Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, a indiqué avoir reçu, à la date de clôture, 3 135 dossiers répartis ainsi qu'il suit : 1 523 dossiers pour le compte de l'Université Joseph KI-ZERBO Ouaga 1 ; 978 dossiers, Université Ouaga 2 ; 464 dossiers, Université Norbert ZONGO de Koudougou et 170 dossiers à l'adresse de l'Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso.

L'ambassadeur Zongo note une croissance par rapport au chiffre de l'année précédente. « Il y a une hausse bien visible du nombre des postulants par rapport à l'année passée. En effet, de 2 180 postulants en 2016-2017, ils sont à 3 135 à avoir déposé leurs dossiers par le canal de l'Ambassade pour une inscription dans une des universités publiques du Burkina Faso. Nous avons noté une évolution de plus 44,22%. »

A la question de savoir quelles ont été les difficultés rencontrées lors de cette opération, le diplomate retient, entre autres, les difficultés liées à l'orientation des bacheliers des séries techniques (G, F, H... ) ; les cas des dossiers incomplets, liés à l'absence d'extraits de naissance et de cartes d'identité consulaires ; la non-maîtrise par les parents et les postulants du mécanisme de choix des filières ; le non-respect des délais de dépôts ; la difficulté de la diffusion de l'information dans les différentes zones.

Comme conseils ou suggestions à l'endroit des futurs étudiants et à leurs parents, en vue d'une amélioration du processus, l'ambassadeur leur recommande l'établissement par avance des extraits de naissance et pour les postulants à une bourse nationale, l'établissement des certificats de nationalité burkinabè, des cartes d'identité consulaires, des carnets de famille et des attestations de revenu.

L'ambassadeur leur demande de toujours aller à la source pour avoir les bonnes informations sur les universités publiques, les filières d'orientation, les différents tests ou concours d'entrée en première année, en consultant régulièrement les sites Webs des universités publiques et des Ambassades, et enfin, de respecter les périodes de dépôt des dossiers d'orientation.

En guise de conclusion, l'ambassadeur Mahamadou Zongo a saisi cette opportunité pour souhaiter une très bonne année académique à tous les étudiants. Aux agents récepteurs des dossiers et aux autorités consulaires, il a exprimé sa satisfaction pour le travail bien fait.