Maroc: BCP affiche une nette appréciation de sa profitabilité au terme du 1er semestre

"Depuis le début de l'année, nous avons concrétisé deux opérations en Afrique. Nous avons, d'une part, procédé à l'acquisition de BIA au Niger, ce qui fait de notre groupe le premier groupe présent dans ce pays et poursuivi, d'autre part, notre extension pour ce qui concerne la micro-finance puisque nous avons ouvert au mois de juillet dernier notre réseau de distribution de la micro-finance en Guinée Conakry après la Côte d'Ivoire et Mali", a-t-il fait savoir ajoutant que le Groupe attend à présent "l'autorisation des autres pays où il a déposé des agréments".

Après avoir rappelé que les banques atlantiques enregistrent, quant à elles, une croissance significative de leur PNB qui s'apprécie de 10 % au titre du premier semestre 2017, M. Benchaaboun a fait remarquer que le Groupe réaffirme son engagement pour l'inclusion financière en Afrique subsaharienne et poursuit un plan d'extension de la filiale dédiée Atlantic Microfinance For Africa (Amifa).

Abordant les activités à l'international de la Banque, le président du Groupe relève que les filiales au Maroc, qu'elles soient liées aux activités de la Banque de détail ou de la Banque de financement et d'investissement, réalisent une croissance soutenue. "Elles enregistrent globalement une croissance à deux chiffres de leur PNB (+17 %) et contribuent à hauteur de 18 % du PNB du Groupe", a-t-il expliqué.

Poursuivant sa stratégie de valorisation du premier réseau de distribution national, la Banque accroît son niveau de contribution au financement de l'économie et augmente son encours de crédit de plus de 3,3 %, améliorant en particulier sa part de marché pour les crédits aux entreprises de 28 points de base, a-t-il dit.

"Cet effort de recrutement continu permet à la Banque populaire d'asseoir son positionnement de premier collecteur de l'épargne nationale, avec plus de 231 milliards de dirhams de ressources à fin juin 2017", a-t-il poursuivi, observant que grâce à une collecte ciblée, visant notamment les particuliers locaux et les Marocains du monde dont les dépôts augmentent respectivement de 8 % et 6 % sur une année glissante, la Banque améliore sensiblement la structure de ses ressources et optimise son coût de collecte. Sa marge d'intérêt clientèle au Maroc ressort ainsi en nette amélioration (+3,5 %)".

Evoquant les activités du Groupe au Maroc, M. Benchaaboun a déclaré à la presse que la Banque "réaffirme sa position de leader" et renforce son portefeuille clients avec plus de 200 000 nouvelles relations au titre du premier semestre 2017.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.