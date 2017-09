Algérie/Tunisie: Coupe de la CAF - Le MC Alger confiant face au Club Africain

On jouera contre le Club Africain avec notre équipe type dégagée à l'issue de nos trois premières sorties. Les matchs ne se ressemblent pas et la Coupe d'Afrique est une autre motivation », ajoute le technicien français, qui a déjà entraîné le club tunisien.

Le coach Bernard Casoni est toujours à la recherche de son onze-type. Il espère mettre à profit l'avantage de disputer la Coupe de la CAF et la présence du public pour s'imposer et mettre toutes les chances de qualification du côté de son équipe.

Un mauvais résultat en match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF risque de plonger dans une crise aigüe le vieux club algérois et les camarades du capitaine Chaouchi sont d'ores et déjà avertis.

Le début du championnat a été poussif du côté des Vert et Rouge. Car après la victoire acquise en déplacement à Biskra (1-0), l'équipe a été contrainte au nul face à l'ESS (1-1), avant de subir le diktat du CR Belouizdad.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.