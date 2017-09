Guinée: Makanéra - « il n' y pas de porte-parole de l'opposition en ce moment »

interview

Invité de la rubrique politique de l'émission Hallein fop ,réplique des grandes gueules en langue pular de ce jeudi 14 septembre ,Alhousseine Makanera Kaké le désormais trublion de l'opposition républicaine passé par le département de l'information avant d'être débarqué du navire gouvernemental a bien voulu partager sa lecture de l'actualité.

Les manifestations de Boké, le porte parole de l'opposition, ses erreurs passées quant il servait le régime et la lancinante question des élections.

La CENI a annoncé ne pas pouvoir tenir les élections cette année qu'en pensez vous ?

C'est leur prévision, moi je sais comment Alpha Condé et la CENI travaillent ensemble ,entre eux ils s'accordent sur comment duper le peuple .Par exemple le gouvernement a présenté 115 milliards à l'Assemblée au même moment la CENI a réclamé 300 milliards et s'est mise à argumenter qu'elle a besoin de 4 mois pour organiser les élections, nous on a demandé un chronogramme car nous sommes conscients que certaines choses peuvent se faire simultanément au lieu de les faire une par une.

Des observateurs pensent que vous êtes un espion à la solde de Alpha Condé ,vous répondez quoi ?

Allons juste on saura quels sont les espions. Je me pose même la question de savoir à quoi me servirai de jouer les espions pour Alpha Condé ?

Qui est le porte parole actuel de l'opposition ?

Il n'y en a pas encore .

Ce ne serait plus Aboubacar Sylla qui a parlé la semaine dernière encore en son nom ?

La semaine dernière il a parlé, celle d'avant j'ai parlé voilà on a tous parlé et puis il a rejeté le poste ,mais on y verra plus clair ,en tout cas les gens me font confiance.

Votre lecture des accords sino guinéens qui ont abouti sur les 20 milliards de dollars qui font la une ?

Dans les rangs du RPG ils disent qu'ils ont fait quelque chose d'inédit, c'est vrai, ils ont raison, le mensonge qu'ils soutiennent est sans égale mesure

Vous n'oubliez pas que vous avez été des leurs ?

On m'a longtemps fait mentir, on disait aux gens qu'à l'atteinte du point d'achèvement du PPTE on aura fini avec la pauvreté mais on n'a jamais autant souffert... .