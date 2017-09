Algérie: Rachid Bouhenna - La Coupe de la CAF, « c'est notre objectif cette saison »

Le MC Alger a hâte de fouler la pelouse du 5 Juillet afin de retrouver les sensations des matches de la Coupe de la CAF, où les Algérois n'ont réalisé que des victoires. Ce samedi, le MCA sera confrontée à l'expérimentée formation du Club Africain, pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Le début du championnat a été poussif du côté des Vert et Rouge. Le Doyen des clubs algériens devra faire carton plein devant son public avant d'aller défier les Clubistes dans leur antre de Rades ce qui ne sera pas de tout repos. Battu par le CRB lors de la dernière journée, le MC Alger aura à cœur de se racheter de cette défaite face au voisin rival. D'ailleurs, seule une victoire demain et une bonne option pour la qualification feront oublier la défaite concédée mardi dernier au 20 août.

« C'est un match important pour nous, que l'on ne devra surtout pas rater. On sait que ce sera une confrontation compliquée où il faudra rester concentré. Il ne faut pas oublier que depuis le début on parle de la Coupe d'Afrique et que c'est notre objectif cette saison. On a fait un très bon parcours et on doit maintenant continuer sur cette lancée. On sait que si on remporte cette rencontre et que l'on se qualifie pour le prochain stade de la compétition ce sera plus facile pour nous de la remporter », a confié le défenseur des Vert et Rouge, Rachid Bouhenna, dans des propos relayés par competition.dz.

Le Club Africain, n'a lui aussi pas réussi ses débuts en championnat local enregistrant deux défaites consécutives, à domicile contre le Stade Tunisien (1-2) puis devant la JS Kairouan (1-0). La direction du CA a décidé de maintenir l'entraîneur italien du CA, Marco Simone, vivement critiqué dans l'entourage du club.

« On sait que c'est une saison difficile pour eux, mais la Coupe d'Afrique c'est une tout autre compétition. On s'attend à ce qu'ils se donnent à fond afin de gagner le match mais on est motivés afin de ne rien lâcher sur notre terrain. On compte sur une victoire afin de nous rattraper après nos derniers faux pas mais il faudra rester concentré tout au long du match. Il ne faut pas oublier que l'on aura un adversaire qui n'est plus à présenter et qui a déjà fait ses preuves,» a ajouté le joueur.

Attention tout de même à cette formation tunisienne, qui comme le MCA a remporté une seule fois la Coupe d'Afrique des clubs champions et qui rêve d'aller jusqu'au bout dans cette compétition de la Coupe de la CAF.