Burkina Faso: "Toutes mes félicitations, président", Zéphirin Diabré à Alassane Sakandé

Zéphirin Diabré, se souvient qu'ils se sont connus à l'Organisation pour la démocratie et le progrès-Mouvement des travailleurs (ODP/MT) et ont tous été des accompagnateurs de Blaise Compaoré dans ses multiples gouvernements.

En termes d'attentes, Zéphirin Diabré renvoie le nouveau PAN aux missions de l'Assemblée nationale qui sont de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Il attend donc que Bala Sakandé trouve une dynamique interne de travail entre opposition et majorité de sorte à préserver l'intérêt supérieur du pays.

« Cela montre une certaine disposition d'esprit, mais cela étant, nous sommes dans l'opposition. Au-delà de cet événement ponctuel, chacun continuera de jouer son rôle dans le respect des lois et règlements de la République et l'esprit républicain », a-t-il nuancé.

Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'un devoir républicain au regard de la coopération qui existe entre le CFOP et l'Assemblée nationale. Zéphirin Diabré dit avoir également encouragé Bala Sankandé et lui a formulé ses veux de succès éclatant.

« Je suis venu lui présenter mes félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères, suite à son élection à la tête de l'institution », a-t-il confié à sa sortie d'audience.

