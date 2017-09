Cameroun: Vodafone Cameroon travaille à retablir ses services

A la suite d'une notification de l'Agence de Régulation des Télécommunications, Vodafone Cameroon a arrêté ses services internet dans la nuit du 14 Septembre 2017 et ceci jusqu'à nouvel ordre.

Vodafone Cameroon présente ses sincères excuses à ses fidèles abonnés pour le désagrément engendré par cette rupture et rassure tous ses clients et partenaires affectés qu'elle met tout œuvre pour restaurer le service dans les meilleurs délais possibles.

Vodafone Cameroon est exploitée par Afrimax dans le cadre d'un accord de marché partenaire avec le groupe Vodafone. Depuis le lancement en Septembre 2016, Vodafone Cameroon s'est engagée dans le développement du marché des télécommunications au Cameroun, créant ainsi des opportunités pour les personnes qui y travaillent et qui bénéficient des services mobiles avancés.

A date, Vodafone Cameroon a reversé 3 milliards de francs CFA à l'Etat du Cameroun dont 2 milliards aux titres de droits et taxes et 1 milliard de CFA au titre de frais de régulation. Vodafone Cameroon emploie directement 116 personnes et a créé 1055 emplois indirects. Plus de la moitié des travailleurs est constituée de jeunes diplômés.

A propos de Vodafone Cameroon

Vodafone Cameroon a lancé ses services le 29 septembre 2016, produit d'un partenariat entre Vodafone Group et Afrimax Group pour investir au Cameroun avec la vision claire de devenir l'opérateur # 1 4G/LTE de la prochaine génération sur le marché.

Vodafone Cameroon vise à combler le besoin en services numériques et digitaux en fournissant des solutions internet personnalisées aux clients individuels et entreprises, grâce à sa technologie 4G/LTE de classe mondiale. Pour plus d'information, visitez www.vodafone.cm ouwww.facebook.com/vodafonecameroon

A propos du Groupe Afrimax

Afrimax est dirigé par une équipe de gestionnaires compétents avec une expérience avérée et réussie dans l'acquisition de spectre, la construction de réseaux et l'exploitation de services mobiles sur divers marchés géographiques, y compris en Afrique. L'équipe est soutenue et accompagnée par d'importants investisseurs privés et institutionnels.

Avec des licences 4G dans 12 pays et la couverture d'une population de 250 millions de personnes et d'autres licences acquises, Afrimax construit le plus grand portefeuille de réseaux 4G à large bande sans fil en Afrique subsaharienne. Pour plus d'information, visitez www.afrimaxvodafonepartner.com