Sénégal: Célébrer «Maodo», ce n'est pas du révolutionnarisme !

Il était un homme de grande vertu qui mérite plus de considération de cette Nation qu'il a aimée et servie avec ardeur ; celle-là des hommes qui agissent par conviction.

Cette rupture est regrettable pour le Sénégal. Mais, ce qui est encore plus déplorable, c'est cette opposition systématique et éternelle des vertus de Senghor et de Dia dans la conscience collective, dans la manière de les célébrer.

e président du Conseil n'était pas à l'abri d'une motion de censure. Cette disposition de la loi s'est avérée particulièrement déterminante lors de la crise de 1962. Dans son esprit, elle supposait un « gentleman's agreement », un accord se basant sur la bonne foi de Léopold Senghor et de Mamadou Dia pour préserver le Sénégal d'une instabilité politique et institutionnelle.

