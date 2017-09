Sénégal: Ministère des Affaires étrangères - Mankeur Ndiaye passe le témoin à Sidiki Kaba

On se rappelle que Danny Jordan, le président de la Fédération sud -africaine de football (Safa)… Plus »

Après avoir remercié ses collègues du ministère, Mankeur Ndiaye leur a rappelé qu'il ne faudrait surtout pas oublier qu'il est de cette maison et y reste en tant que fonctionnaire à la disposition du chef de l'État et du nouveau ministre.

La dynamique diplomatique engagée depuis cinq ans sera poursuivie et accentuée par mon remplaçant, le ministre Sidiki Kaba, qui est un homme compétent et engagé, a encore dit Mankeur Ndiaye.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, a pris fonctions, hier. Il a reçu le témoin des mains du ministre sortant Mankeur Ndiaye. Me Kaba en a profité pour transmettre le message d'encouragement du président Macky Sall à Mankeur Ndiaye pour les progrès réalisés à la tête de la diplomatie sénégalaise notamment les nombreux succès pendant ces cinq années

