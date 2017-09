Sénégal: Abdoul Mbaye - « Djibo Kâ était un homme politique habile et courageux »

« J'éprouve une très profonde douleur suite au décès du ministre Djibo Leyti Kâ. Nos enfants sont unis par les liens du mariage.

Mais il fut avant cela un grand frère de lycée. Il l'est ensuite resté me faisant souvent bénéficier de ses conseils. Le Sénégal gardera de lui le souvenir d'un homme politique habile et courageux.

Il fut surtout un grand serviteur de l'État. À son épouse, ses enfants, à toute sa grande famille et à notre petite fille commune, je présente mes condoléances les plus attristées. Puisse la Terre lui être légère et Dieu l'accueillir en son Paradis ».