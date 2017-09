Cote d'Ivoire: Seybatou AW devient PDG d'AVENI-Ré, le directeur financier jette l'éponge

Treize ans après la création de la compagnie de réassurance panafricaine AVENI - RÉ basée à Abidjan ( Côte d'Ivoire) que pilote le sénégalais Seybatou AW, la configuration de la gouvernance prend de nouvelles couleurs.

Jusque là Administrateur Directeur Général d'AVENI-Ré, Seybatou AW prend du coffre passant du poste d'Administrateur Directeur Général à celui de Président Directeur Général de la compagnie qu'il a lui même fondée brique par brique.

Actionnariat et Conseil d'administration remaniés

Pour atteindre ce nouveau galon supplémentaire, l'actionnariat, le conseil d'administration et l'organigramme exécutif ont été profondément remaniés tout le long de ces années de plomb avec la vague de départs des Directeurs Généraux Adjoints ( le Sénégalais Adama NDIAYE et l'Ivoirien Nazaire ABBEY), le recrutement de nouveaux actionnaires et le renforcement des positions de certains tels que le Groupe SAHAM, la cooptation et la sortie de nombreux administrateurs tels que le Mauritanien Bakari KAMARA, le Camerounais Richard LOWE, le Sénégalais Mamour THIAW, le Tunisien Rachid BEN JEMIA, le Burkinabé André BAYALA, le Camerounais Boniface KACYEM, le Français Bernard BARTOSZEK, ...

Selon des informations autorisées en notre possession après les différentes restructurations et la dernière augmentation de capital et l'Assemblée Générale qui vient de prendre fin à Tunis, le Directeur Administratif et Financier d'AVENI-RE, le brillant financier Chérif Sylla a démissionné.

Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. Selon notre source, pour convenance personnelle après 5 longues années de travail acharné et en dépit d'une proximité quasi filiale avec le nouveau Président Directeur Général, le sénégalais Seybatou AW.

Aperçu à Dakar pour la rentrée parlementaire, le Président Directeur Général vient de se faire élire Député de la République du Sénégal dans le quota des Sénégalais de l'Etranger.

Le désormais Ex Directeur Administratif et Financier d'AVENI-RE, Chérif Sylla ainsi que les autres cadres de la société sont également aux abonnés absents. Que se passe t il réellement dans ce joyau créé et piloté par le Sénégalais Seybatou AW ?

Nous y reviendrons.