Maroc: Le patrimoine immatériel selon Nada Iraqui

Et ces aspects s'harmonisent pour s'incarner littéralement dans la matière, le pigment, le trait et la lumière.

Son travail fait preuve d'une conception faite d'exigence et d'honnêteté foncière, mais aussi d'instinct immédiat, de rêve, de poésie et de fantaisie.

Car, la valeur intrinsèque de chacune d'elles s'additionne aux autres et toutes s'enrichissent mutuellement. Toutes ces pièces font foi d'une leçon de peinture différente et belle.

La peinture doit avoir une résonnance dans l'âme et non dans le mental, même s'il y a une réflexion de l'intellect, la première impression doit être l'écho de l'âme», souligne Nada Iraqui.

«Je ne pense pas qu'il y ait une démarche différente dans telle ou telle création. Le point nodal est la recherche d'équilibre de la subtilité. Entendons-nous bien, nous parlons de création et non de reproduction du visible.

Dans ce sens, on citera ses œuvres portant sur le caftan dans ses multiples formes. Joyeuse fête de couleurs, de formes et de lumières, l'œuvre de cette plasticienne est le résultat d'un travail de longue haleine et une recherche renouvelée sur les couleurs, les signes et les symboles.

La plasticienne revisite ce patrimoine riche à plus d'un titre dans ses derniers travaux. Peintures sublimes de grand format, des portraits, des paysages, des scènes d'intérieur d'un genre nouveau, sur toile ou papier... les œuvres de Nada Iraqui marient bien authenticité et modernité.

