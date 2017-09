Maroc: Lancement officiel de la première édition des Portes ouvertes de la DGSN

La première édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), tenues sous le thème "La Sûreté nationale, engagement et loyauté", a été lancée officiellement, jeudi soir, à la Foire internationale de Casablanca.

La cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée en présence du wali de la région Casablanca-Settat, Abdelkabir Zahoud, du président de la région, du président du Conseil de la ville de Casablanca, de représentants du corps diplomatique accrédité et d'autres personnalités civiles et militaires, en présence d'un nombreux public venu assister aux démonstrations des différentes unités de la police.

Le préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi, a, à cette occasion, fait savoir que la tenue de cette première édition est venue couronner tout un riche parcours en matière d'ouverture sur la société et consacrer les avancées indéniables en matière de transparence et de citoyenneté accomplies en plus de 60 ans d'existence de la DGSN, qui a été de tout temps au service des citoyens à travers les services administratifs, les enquêtes judiciaires visant la protection des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'ordre public avec un esprit de sacrifice et de dévouement.

Ces journées offrent l'opportunité pour réitérer la fierté des éléments et fonctionnaires de la DGSN de la haute sollicitude et de la bienveillance dont SM le Roi Mohammed VI les a entourés dans le dernier discours du Trône, a-t-il relevé.

L'organisation des portes ouvertes participe de la stratégie de proximité, d'ouverture et d'interaction sous-tendant l'action de la DGSN, qui oeuvre à la consolidation de cette orientation via une approche participative, a-t-il assuré, relevant que le raffermissement de ce choix vient en tête des préoccupations de la Direction générale de la sûreté nationale dans ses rapports avec les acteurs officiels et privés, eux aussi motivés par le même souci d'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

Les personnalités invitées à la cérémonie officielle ont visité les différents stands des équipes de police spécialisées, dont la police équestre, la police motocycliste, la sécurité routière, la sécurité des frontières, et la protection des mineurs, et des femmes victimes de violence.

C'était l'occasion d'apprécier des démonstrations spectaculaires de policières sur leurs grosses cylindrées, des commandos antiterroristes (prise d'otage), de la brigade canine et de parades de la cavalerie, entre autres.