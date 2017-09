Maroc: Le WAC et le FUS en quête de places au dernier carré des Coupes africaines

Le Maroc, qui a réalisé une victoire éclatante face au Mali à Rabat (6-0) avant de faire match nul à Bamako (0-0) pour le compte de la 3è et 4è journée (groupe C) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie, est passé du 60è au 56è rang.

Le FUS qui devra récupérer sa charnière centrale, Mandaw et Agred, est tenu de jouer à fond ses chances dans un match qui s'annonce compliqué et où il faudra saisir les moindres opportunités.

Les absences de Bencharki, suspendu, et d'El Karti, blessé, ne devrait pas perturber outre mesure les schémas des Rouges qui auront en revanche à se montrer costauds défensivement et à ne pas commettre des erreurs qui seraient payées cash.

Bien avant le voyage, le comité dirigeant du WAC avait tenu une réunion avec le staff technique et les joueurs, appelant ces derniers à donner le meilleur d'eux-mêmes et de sortir le match qu'il faut pour ne pas compromettre leurs chances de qualification.

Aux partenaires d'Ismail El Haddad de déjouer ce scénario et de produire un football où vigilance et efficacité doivent primer.

Après avoir franchi avec succès les tours de chauffe et négocié avec intelligence la phase de poules, le WAC et le FUS aborderont en cette fin de semaine le cap des quarts de finale aller des concours continentaux.

