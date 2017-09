Maroc: Le sport scolaire, véritable pépinière pour le sport national

Le sport scolaire constitue l'un des piliers du sport national et une véritable pépinière de jeunes talents qui prennent leur envol et deviennent les champions de demain grâce à une orientation et un encadrement adaptés.

En effet, le sport scolaire se veut un "secteur" essentiel qui contribue à l'éducation des élèves et à leur formation à travers l'acquisition des connaissances et des compétences sportives, ainsi que des bons réflexes d'hygiène et de prévention.

Le sport, aussi bien collectif qu'individuel, joue un rôle important dans le façonnement de la personnalité de l'individu, en lui permettant de s'imprégner des valeurs du fair-play et de la concurrence loyale et de bannir de toutes les formes de violence et de délinquance.

Le sport aujourd'hui n'est plus limité à l'aspect "fitness" et psychique, mais il est devenu un moyen sur lequel parient les nations pour promouvoir leur image, gagner en notoriété et en rayonnement à l'échelle internationale et partant servir leurs intérêts vitaux en raflant le maximum de médailles dans les compétitions internationales et olympiques.

Conscient de l'importance du sport scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lui accorde un intérêt particulier, notamment à travers la Direction de la promotion du sport scolaire et de l'organisation des compétitions sportives scolaires (DPSS), qui, avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS), veille à mettre en place un programme annuel de l'activité sportive scolaire, tout en garantissant son suivi.

A ce programme participent les élèves représentant différents établissements dans des compétitions locales, régionales et interrégionales afin que seule l'élite puisse accéder aux championnats scolaires nationaux et alimenter les sélections nationales qui représenteront le Maroc lors des compétitions arabes et internationales.

Le directeur de la DPSS et président délégué de la FRMSS, Mohamed Farid Dadouchi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la direction veille à l'organisation de plusieurs manifestations sportives nationales et à la participation à d'autres à l'international, ajoutant qu'au programme des activités sportives prévues par le ministère figurent le championnat national scolaire du cross-country, le championnat national des établissements primaires, le championnat national d'athlétisme et le championnat national des centres sportifs.

Pour la réalisation des objectifs du ministère en matière de promotion du sport scolaire, qui constitue un pépinière de joueurs pour les clubs, M. Dadouchi précise que la direction veille à généraliser la pratique sportive dans les établissements scolaires publics et privés aussi bien dans le milieu urbain que rural sans distinction aucune, ainsi que le suivi des élèves ayant un grand potentiel en leur assurant un meilleur encadrement.

Afin de mettre en exergue le potentiel du sport scolaire, explique le directeur, le Maroc dispute annuellement des championnats maghrébins, arabes et internationaux tels que la Coupe Danone des nations, le championnat maghrébin de cross-country à Sakiat Sidi Youssef Ben Ali à Tunis, la Coupe "Jeem" de football au Qatar, les Gymnasiades qu'organise la Fédération internationale du sport scolaire, et les compétitions initiées par la Fédération internationale et l'Union arabe de sport scolaire.

Et de poursuivre que le sport scolaire a réalisé de belles prestations comme la consécration historique du Maroc en Coupe Danone des nations, devenant ainsi le premier pays arabe à remporter cette compétition, la 2e place de la sélection nationale en Coupe Jeem en 2017 au Qatar et le titre défendu en championnat maghrébin de cross-country en Tunisie.

La sélection nationale a également occupé la 8e place sur 33 nations classées en remportant 17 médailles (6 en or, 5 en argent et 6 en bronze) en athlétisme et karaté en plus des records battus dans d'autres disciplines lors des Gymnasiades disputées en Turquie en 2016, a rappelé M. Dadouchi, assurant que le niveau du sport scolaire s'améliore au fil des participations, en plus de l'évolution du niveau des championnats scolaires nationaux dans les différentes régions.

Dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030, 57 centres sportifs ont été mis en place dans les lycées-collèges bénéficiant ainsi à 23.000 élèves du primaire, a dit M. Dadouchi, ajoutant que le ministère œuvrera à généraliser la création de tels centres dans les différentes directions provinciales au cours de la prochaine année scolaire. Il a également été procédé à la mise en ligne d'une application pour faciliter la prospection d'élèves au grand potentiel afin de les orienter vers les sports correspondant à leurs talents.

S'agissant de la qualification de l'élément humain et eu égard au rôle important qu'il joue dans l'encadrement des élèves, M. Dadouchi a souligné que les cadres de l'éducation physique et sportive ont bénéficié, durant les deux dernières années, de sessions de formation aux premiers secours et en matière d'arbitrage et d'entrainement, ajoutant que 600 professeurs en ont bénéficié.

Et de conclure que le ministère travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs dans le cadre d'une approche participative, à travers la conclusion d'une série d'accords de partenariat et de coopération avec des instances sportives nationales et internationales.