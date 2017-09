Cameroun: Seropositifs - Plus de 400. 000 malades perdus de vue

Entre le mois de janvier et de juin 2016 par exemple, plus de 58.000 nouveaux cas ont été enregistrés.

Les personnes âgées de 15 à 49 ans sont les plus touchées, avec un pic entre 35 et 39 ans », avertit Dr Lydie Nyemb, spécialiste en santé publique. Elle poursuit en donnant ce conseil : « Dans ce nouveau mode de vie, il faut éviter de nouvelles infections ».

En attendant les résultats de l'enquête de l'évaluation de l'impact de cette pandémie auprès des ménages (Camphia) qui se déroule en ce moment sur l'ensemble du territoire, les statistiques de prise en charge révélées par le ministère de Santé publique (Minsanté) indiquent à ce jour que seulement 1/3 des 620.000 personnes estimées sont sous traitement antirétroviraux (Arv) et 60,4% d'entre elles sont maintenues 12 mois après le démarrage de la thérapie Arv. Donc, plus de 400.000 malades estimés ne suivent pas leur traitement.

