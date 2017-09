Angola: La secrétaire d'État invite les magistrats à maîtriser la technique judiciaire

Luanda — La secrétaire d'État à la Justice, Isabel Tormenta, a exhorté vendredi les magistrats militaires à maîtriser correctement la technique judiciaire, pour exercer avec rigueur, zèle et abnégation les missions qui leur sont assignées.

Parlant à l'ouverture du premier cours de formation initiale des magistrats militaires, la responsable a déclaré que l'exercice de la magistrature présupposait un haut niveau d'exigence', n'étant pas suffisantes les connaissances juridiques acquises durant la formation académique.

"On s'attend à ce que le magistrat maîtrise la technique judiciaire, la haute culture de la citoyenneté, l'éthique et la déontologie, la rigueur, le bon sens et, surtout, le devoir d'être la réserve morale de la société, quel que soit le forum dans lequel il travaille", a-t-elle déclaré.

Le cours compte sur la participation de 60 officiers nouvellement intégrés au système de justice militaire, diplômés en droit, dans le cadre du protocole de coopération entre les organes de justice militaire et l'Institut national d'études judiciaires (INEJ), en tant qu'institution chargée de la formation technique et professionnelle des cadres du secteur de la justice.

À cet égard, la secrétaire d'État à la Justice a souligné que le protocole de coopération susmentionné établissait un véritable engagement professionnel avec un sens patriotique et étatique, mettant en première instance les intérêts de la Nation.

Il a noté que l'objectif était d'assurer un système de justice militaire qui garantit l'accès au droit, à la sécurité et à une justice sûre, ainsi que de valoriser la formation comme raison de la durabilité et du fonctionnement, ce qui permet un dépassement constant des cadres, en tenant compte de la complexité croissante des problèmes juridiques et sociaux.

A son tour, le président du Tribunal suprême militaire, le général António dos Santos Neto, dit Patónio, a invité les nouveaux officiers à s'engager dans la formation afin d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques maximales pour pouvoir mener à bien les missions qui leur sont assignées avec zèle et abnégation.

Il a déclaré que l'institution militaire a besoin de ressources humaines compétentes et d'une performance technique professionnelle acceptable, pour renforcer le travail des opérateurs de la justice militaire.

Le cours se déroulera à l'Institut National d'Etudes Judiciaires (INEJ), à Luanda, jusque 25 mai 2018, et comprend un total de 952 heurs de cours.