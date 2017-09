Cameroun: Le SIAD 2018 se déroulera à Douala

C'est l'une des innovations de la 3è Edition du salon international de l'agriculture et du développement(SIAD)

Les membres de l'office camerounaise des foires et exposition (OCAFEX) qui sont les organisateurs de ce salon étaient face aux hommes de media ce mardi 12 septembre 2017 pour leur expliquer les contours et les innovations de l'édition 2018 du salon international de l'agriculture et du développement.

Placée sur le thème « l'agriculture de seconde génération au service du bien être national », la troisième édition du SIAD apparait pour le comité d'organisation comme l'édition de la maturité .après avoir organisé les deux première éditions dans la ville de Dschang, ils ont décidé de déplacer cet événement a douala pour cette édition.

Jean Pierre Imelé le Président du comité d'organisation expliquera le choix de Douala par le fait qu'il recherchait une plus large exposition et douala étant la plaque tournante de l'économie en Afrique centrale, il y voit ainsi une plus grande implication du gouvernement camerounais dans le processus de développement du Cameroun par l'agriculture

Comme lors éditions précédences, les activités principale de salon seront : l'exposition des techniques et technologies agricoles innovantes, des rencontres et échanges entre les acteurs agricoles de la terre à la table, des dégustations des saveurs du terroir issues de nos réussites agricoles et aussi des animations attrayantes et authentiques.

Plusieurs thèmes seront au centre des échanges entre professionnels du monde agricole parmi lesquels

Mécanisation agricole : état de la technologie locale, industrialisation et transformation, sécurité et souveraineté alimentaires, la formation technique et professionnelle agricole, le financement, la labellisation, l'agro écologie, le foncier.

Autant de thème qui meubleront les échanges lors de ce salon qui se tiendra a l'esplanade du club Camtel de Bepanda du 20 au 25 mars 2018 le rendez vous est donc pris pour tous les acteurs du secteur de l'agriculture au Cameroun car ce salon est leur événement.