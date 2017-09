Angola: L'UTAIP signe des contrats d'une valeur de plus de USD 34 millions

Ces projets sont également liés aux équipements électroniques, soit un projet de huit millions 528 mille 072 dollars réalisés par la société Lisa Pulsares, Aguatech, société dédiée à la fabrication et à l'assemblage d'électroménagers et de matériels de plastiques.

Selon le directeur, il s'agit d'une pyramide d'investissement considérable et les accords d'aujourd'hui créeront plus de deux mille emplois, ce qui démontre la volonté des investisseurs privés de continuer à tirer parti des activités économiques et à faire que la production nationale soit un fait et que les faits de transformation dans le secteur industriel puissent correspondre aux attentes que l'Exécutif a conçues.

Les contrats, paraphés par le directeur d'UTAIP, José Gama Sala et les investisseurs nationaux et étrangers, permettront la création de 698 emplois directs, dont 623 (90 pour cent) pour les travailleurs angolais.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.