Angola: Lunda Sul - 27 morts dans des accidents de la route

Saurimo — Vingt et une personnes sont mortes et 222 ont été blessées suite à 170 accidents de la route, enregistrés de janvier à août de 2017, par la direction du trafic et de la circulation routière à Lunda Sul, a annoncé jeudi le directeur de l'institution, José Manuel.

Intervenant à l'Angop, le fonctionnaire a déclaré que, comparativement à la même période en 2016, il y avait une diminution de 51 accidents de la route, sept décès et 46 blessés, ajoutant que des 170 sinistrés, 12 avaient été enregistrés dans la municipalité de Cacolo, trois à Muconda, six à Dala et 149 à Saurimo.

Les accidents, a-t-il poursuivi, ont été causés par l'excès de vitesse, la non-attribution de priorité, la conduite en état d'ivresse, la négligence de la part des conducteurs, le manque de respect des règles routières, entre autres.