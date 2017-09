Sénégal: Mbour - Bataille rangée suite à la sortie du Kankourang

Le Moro Naba, chef traditionnel et spirituel du Burkina Fasso, est le lauréat 2017 du "Prix Macky Sall pour le… Plus »

Autre fait notable, ce n'est pas la première fois que le défunt Pape Thiombane se battait avec les accompagnateurs du Kankourang. Il en était ainsi lors du Septembre mandingue 2016. L'enquête ouverte par la police est attendue pour des causes et explications de cette bagarre suivie de mort d'homme.

Des selbés du Kankourang ont été blessés, au cours de la bagarre, à l'arme blanche et disposent de certificats médicaux attestant les faits, selon nos sources. Du côté de la collectivité mandingue en charge de la sortie et du suivi du Kankourang, c'est l'omerta. Des investigations nous apprennent que durant cette bagarre ayant commencé dans la voie publique, des armes blanches ont été utilisées par les différents antagonistes.

Le jeune Pape Thiombane, âgé de 17 ans, a succombé à ses blessures hier, à l'hôpital, suite à une bataille rangée entre lui et les accompagnateurs du Kankourang, le masque mystique mandingue protecteur des circoncis. C'était le week-end dernier dans le quartier Santassou, dans la cour de la famille Guèye. Elle a viré plus tard au drame.

