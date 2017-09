Angola: Le MPLA promet de gouverner pour tous les Angolais

communiqué de presse

Luanda — Le Bureau politique du MPLA réaffirme ce vendredi à Luanda que l'Exécutif, qui sera constitué, dans le cadre des élections du 23 août, gouvernera pour et avec tous les Angolais.

Cette position a été exprimée à la fin de la 5ème réunion ordinaire du Comité central, dirigée par le président de ce parti, José Eduardo dos Santos.

Voici l'énoncé complet:

COMMUNIQUÉ DU BUREAU POLITIQUE DU COMITÉ CENTRAL DE LA 5ème RÉUNION ORDINAIRE

Sous la direction du camarade José Eduardo dos Santos, président du MPLA, la 5ème réunion ordinaire du Bureau politique a eu lieu le 15 septembre 2017, au siège national du parti, à Luanda, ayant analysé les problèmes liés à la vie du pays.

Dans le cadre des élections générales, tenues le 23 août dernier, le Bureau politique du MPLA a évalué le calendrier d'investiture du Président de la République, du vice-président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et de l'Exécutif.

Le Bureau politique a également examiné la proposition de composition du Bureau de l'Assemblée nationale, de la Présidence du Groupe parlementaire du MPLA, de la Nomenclature des Commissions permanentes de travail de l'Assemblée nationale et a pris note des départements ministériels qui composeront les organes auxiliaires du Président de la République, camarade João Manuel Gonçalves Lourenço.

Le Bureau politique a exprimé sa profonde gratitude au peuple angolais pour la participation massive et ordonnée aux urnes le 23 août et pour avoir voté principalement le MPLA, ce qui lui a donne la légitimité de gouverner le pays au cours des cinq prochaines années.

Le Bureau politique réaffirme que l'Exécutif, constitué par le MPLA, gouvernera pour et avec tous les Angolais et que le Président élu, le camarade João Manuel Gonçalves Lourenço, sera le président de tous les Angolais, promouvant une gestion inclusive et fondée sur les principes de la bonne gouvernance.

Célébrant le 17 septembre, la Journée du Fondateur de la Nation et du Héros National, le Bureau politique du MPLA exhorte le peuple angolais à participer aux activités allusives à l'événement, afin de saluer la contribution du président Agostinho Neto, fondateur de la nation angolaise et premier président de la République d'Angola, à la lutte pour la conquête et la préservation de l'indépendance nationale.