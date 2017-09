Ile Maurice: Nomination - L'ancien COO de MyBiz à la tête de SME Mauritius

Le Conseil des ministres a, ce vendredi 15 septembre, approuvé la candidature de Raj Puddoo pour le poste de Chief Executive Officer de SME Mauritius. Cette nouvelle entité remplacera sous peu la SMEDA.

Contacté, Raj Puddoo avance qu'il a reçu une offre cette semaine et qu'il compte l'accepter officiellement au cours de la semaine prochaine.

«Cela me fait plaisir que le ministère m'ait fait confiance et cela me réconforte», avance celui qui occupe les fonctions de Financial Controller chez Air Seychelles depuis une année.

Pour rappel, Raj Puddoo a auparavant été rattaché au défunt Mauritius Business Growth Scheme (MBGS) avant d'être recruté en tant que Chief Operating Officer de MyBiz après sa création en décembre 2015.

Un poste qu'il ne conservera qu'un mois seulement, avant d'être suspendu de ses fonctions par le conseil d'administration de la SMEDA en janvier 2016.

Raison : l'ouverture d'une enquête de l'Independent Commission against Corruption suivant des allégations de conflit d'intérêts alors qu'il était au MBGS. Raj Puddoo a finalement été blanchi par l'ICAC le 8 septembre 2016.

Comptable de formation, Raj Puddoo est détenteur d'un MBA de l'université de Birmingham et compte plus de trente années d'expérience dans la comptabilité et en gestion.