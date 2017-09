Ile Maurice: Yerrigadoogate - L'ascension fulgurante de Sylvio Sundanum

Au coeur de l'affaire qui a mené à la démission de Ravi Yerrigadoo, un personnage revient sans cesse : Sylvio Sundanum.

Ce dernier a fait une déposition contre Husein Abdool Rahim pour escroquerie le 12 septembre, date à laquelle le dénonciateur a juré son affidavit où il dénonce toute l'affaire.

Selon un des avocats de Husein Abdool Rahim, Me Ashley Hurhangee, cette déposition s'apparente à une intimidation car elle contient les mêmes faits et circonstances mentionnés dans l'affidavit.

Et, de ce fait, va à l'encontre de l'article 49 de la Prevention of Corruption Act. Cet article parle de la protection des témoins.

Qui est cet homme ? Sylvio Sundanam a 60 ans et est le voisin de Ravi Yerrigadoo à Kensington Heights à Quatre-Bornes.

Un petit tour au Registrar a permis de découvrir qu'il est aussi propriétaire d'un appartement à Orchard Tower. Il est également propriétaire d'un terrain à Belle-Vue.

Mais le General Manager de Dry Cleaning Ltd n'a pas toujours vécu là. C'est au fil des ans qu'il a gravi l'échelle sociale, professionnelle et politique. L'ascension de Sylvio Sundanum a été rapide et fulgurante.

En moins de 10 ans, sa vie a complètement changé. Lui qui était pompiste a pu rejoindre la compagnie Dry Cleaning grâce à son frère, qui y travaillait déjà. Il s'occupait d'une station-service que la compagnie possédait juste en face des locaux de Dry Cleaning Ltd.

Une fois employé, il obtient des promotions. Très vite, son style de vie change. Au début des années 90, il rejoint le Club hippique de Maurice et achète un cheval. «Il est extraverti et se fait des amis facilement.

C'est quelqu'un d'intelligent qui peut analyser une situation complexe et trouver la solution. Telles sont les raisons de son ascension», explique une des personnes qui l'ont côtoyé dans le passé.

Sylvio Sundanum est aussi un homme d'affaires. Selon le Registrar of Companies, au cours de sa carrière, il a été directeur ou actionnaire dans pas moins de 40 compagnies. Certaines sont maintenant fermées, mais toutes avaient un lien avec l'immobilier ou la finance.

Proche du pouvoir

Une des personnes avec qui Sylvio Sundanum est en affaires est le controversé Rooplall Beerjeraz.

Cet homme d'affaires, un ancien partenaire de Rakesh Gooljaury alors proche des travaillistes, a eu des démêlés avec l'ICAC en 2016.

Il avait contracté un emprunt de Rs 150 millions auprès de la Mauritius Post and Cooperative Bank et avait mis des terrains fictifs en garantie.

Sylvio Sundanam est aussi un proche de Madhukar Ramnarain, un businessman et ancien proche du MSM qui depuis, n'est plus en odeur de sainteté auprès du parti soleil à cause d'une bande sonore qui avait été diffusée pendant la campagne de 2014.

Parmi les affaires les plus connues de Sylvio Sandanum figurent le Safari Lodge, projet tombant sous le Real Estate Scheme, et le Safari, boîte de nuit de Rodrigues dans laquelle il est actionnaire avec son ancienne épouse.

Premiers pas en politique

Mais avant de fréquenter la cour des grands, Sylvio Sundanum fait ses premiers pas en politique alors qu'il habitait toujours à Stanley.

C'est là, au n°19, qu'il se rapproche du MMM et devient un militant. En 1984, il se présente comme candidat aux élections partielles municipales. Il est élu aux côtés de Darma Mootien et Gaëtan Merle.

Ce sera la seule fois qu'il participera à des élections. L'année suivante, il ne se présente pas aux élections, alors que ses colistiers sont à nouveau sur la liste. Mais il ne s'éloigne pas du parti.

Selon quelques anciens membres du parti, Sylvio Sundanum aurait été le chauffeur de Jayen Cuttaree. Sollicité, ce dernier a affirmé qu'il le connaissait comme militant mais sans plus. «Il n'a pas travaillé avec moi», insiste-t-il.

Au fil du temps, l'homme a tissé des liens avec des membres influents des autres partis principaux. Il est connu pour être en bons termes avec la hiérarchie des partis politiques et pour être proche du gouvernement qui est au pouvoir.

D'ailleurs, le 11 février dernier, il a eu une rencontre avec un ministre en ce qui concerne une certification ISO.

Ses liens avec les autres partis lui permettent de changer d'allégeance sans aucun problème après les élections. Ainsi, il aurait effectué un voyage en Afrique du Sud en compagnie d'un membre du Parti travailliste dans le passé et s'est ensuite rapproché du MSM.

Me Dick Kwan Tat interrogé par le CCID

L'avocat Dick Kwan Tat, dont le nom a été cité dans le scandale de blanchiment d'argent impliquant Ravi Yerrigadoo, a été convoqué au Central Criminal Investigation Department (CCID), dans l'après-midi du jeudi 14 septembre.

Il a été invité à s'expliquer sur la nature de ses relations avec Sylvio Sundanum, le directeur général de Dry Cleaning Ltd, et Husein Abdool Rahim, le dénonciateur.

Très peu d'informations ont filtré sur la teneur de sa déclaration aux enquêteurs du CCID. Aux enquêteurs du CCID, mercredi 13 septembre, Sylvio Sundanum avait indiqué qu'il avait demandé à Husein Abdool Rahim de prendre contact avec Me Dick Kwan Tat, qui est un de ses amis, pour l'aider dans ses affaires juridiques. Les enquêteurs ont interrogé Dick Kwan Tat à cet effet.