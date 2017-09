Ile Maurice: Yerrigadoogate - «Les politiciens sont tous les mêmes», disent des habitants du n°7

Et ce n'est pas ce jeune de Petite-Julie qui dira le contraire. «Ayo, tou parey sa.» Les politiciens, dit-il, font de grandes promesses et disparaissent. «On ne voyait jamais Yerrigadoo par ici.»

«Minis Lutchmeenaraidoo ti promet mwa ki mo garson pou rant gard prizon. Mais il n'a jamais tenu sa promesse. Mon fils est parti, me laissant seule.» Et d'ajouter : «Aujourd'hui, vous me parlez de Yerrigadoo ? Ils sont tous les mêmes.»

«Après la victoire de Lepep, il nous a promis un job, à ma femme et moi. Elle travaillait dans un magasin et elle a démissionné, pensant qu'elle allait être recrutée dans un organisme public.

