Sénégal: Institut des métiers de droit - Une école pour les métiers de l'avenir

L'Institut des matières de droits (IMD) a ouvert ses portes hier, jeudi 14 septembre à Nord-Foire. Le tout nouveau ministre de la santé, par ailleurs, maire de la localité, Abdoulaye Diouf Sarr venu présider la cérémonie, n'a pas manqué de relever l'importance de la formation et à encourager cette initiative de l'ancien directeur général des Douanes, Boubacar Camara qui est aussi président du Mouvement «la Génération Y».

«J'encourage ce projet par ce que l'institut est administré dans ma localité et en tant que maire de cette localité, je suis totalement en phase avec votre objectif qui n'est autre que l'innovation et la perfection. Je tiens beaucoup à l'excellence.

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité d'envoyer mon fils dans un institut», a confié l'édile de Yoff.

L'administrateur de l'IMD et co-fondateur de l'institut des métiers de douane, docteur Moussa Sylla a assuré qu'il y'a «une garantie d'avenir professionnel grâce à leurs nombreux partenaires qui sont de très hauts niveaux».

Toutefois, il a tenu à relever que l'IMD s'installe dans l'échelle de l'innovation en consacrant son système de formation plus sur la pratique que la théorie.

«Au sein de l'administration, c'est la pratique qui prime. Donc, la plupart des cours seront des ateliers et de cas pratiques qui vont s'étudier en assemblée d'où des simulations de marchés», a-t-il fait remarquer.

Et de renchérir : «la motivation principale est que dans notre expérience du secteur privé et du secteur public notamment dans le secteur des mines où on a eu à me confier des fonctions, nous avons eu un constat commun : un besoin de renforcement de capacités, de former une masse critique de juristes dans le secteur économique qui devient de plus en plus important et en parfaite corrélation avec le secteur minier qui est un secteur jumeau avec celui pétrolier».

«C'est pour dire qu'on a voulu sortir de ce sentier battu, en proposant une licence professionnelle avec des métiers d'avenir à savoir le droit immobilier, la gouvernance locale, les marchés publics et les marchés financiers, etc.

Et cette formation est complétée au niveau master par les droits des activités minières, pétrolières mais également des droits maritimes, portières et aéroportuaires», clame-t-il.

Quant au président directeur général de l'IMD, docteur Boubacar Camara, il a déclaré que «l'IMD est un institut d'enseignements supérieurs qui livre des formations techniques et professionnelles autour des nouveaux métiers de droit.

C'est la réalisation d'un projet bien conçu qui a duré trois années. Nous voulons être le premier institut dont ses étudiants deviennent opérationnels dès l'obtention du diplôme et d'avoir de compétences précises dans des domaines précis».

«Quand l'étudiant dit sortir de l'IMD avec une licence de droit pétrolier et minier, celui-là sera un agent qui maitrise l'exploitation minière, le droit pétrolier ainsi que leurs règles et procédures», soutient l'administrateur de l'école.