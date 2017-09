Comme attendu, le cas de l'absence du maire de Dakar à la cérémonie d'installation officielle de la treizième législature dont il est élu député s'est bien invité au débat hier, à l'hémicycle.

Aussitôt après l'ouverture de la première séance de cette nouvelle législature par le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, doyen d'âge de l'assemblée du fait de l'absence dans la salle du président Moustapha Niasse qui était resté enfermé dans son bureau, le député Cheikh Bamba Dièye citant l'article 11 du règlement intérieur, a pris la parole pour interpeller le président de séance sur la lettre que Khalifa Sall lui a adressée depuis sa cellule au sujet de son statut.

« Dans l'appellation nominative, on a appelé le nom de de l'honorable député Khalifa Sall, il vous a adressé une lettre dans laquelle il vous explique son souhait de prendre part à cette rencontre car il n'est pas malade encore moins dans des conditions de ne pas pouvoir être là. On ne doit pas commencer cette présente législature en foulant au pied la Loi», a fulminé l'ancien maire de Saint-Louis.

«Notre règlement intérieur dit à son article 11 : aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau sauf s'il porte sur la procédure en cours. Il ne s'agit nullement dans l'intervention de notre collègue une question de procédure», rétorquera le député Abdou Mbow.

Demandant la parole à son tour, Me Madické Niang, nouveau président du groupe parlementaire «Liberté et démocratie» a tranché en déclarant : «Cheikh Bamba Dièye est dans le droit, je suis juriste et je sais de quoi je parle».

Mais reprenant la parole à la suite de ces échanges, Abdoulaye Makhtar Diop a déclaré le débat clos en procédant à la lecture des propositions des différents groupes parlementaires relativement à la composition du bureau de l'Assemblée nationale. «Quand on faisait l'appel, tous les députés n'ont pas répondu présent et pourtant leur absence ne bloque pas la procédure.

Il n'y a nulle part dans le règlement intérieur où il est qu'il faut la présence de tous les députés. Le règlement intérieur demande le quorum de 82 plus 1 député et là, j'ai plus de 154 députés présents. Le quorum est donc atteint, en conséquence, je déclare ouverte la session de l'Assemblée nationale».