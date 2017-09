La ville de Pikine a lancé son projet énergie et changement climatique hier, jeudi 14 septembre, à l'hôtel de ville. Ce projet est financé à 80% par l'Union Européenne (UE) pour un montant de 520 millions de F Cfa afin d'élaborer un plan intercommunal sensible au changement climatique et à l'énergie durant une période de 3 ans dans les départements de Pikine et de Guédiawaye co-demanderesse du projet avec la commune de Pikine-Nord qui est entité affiliée.

«Il s'agit de renforcer les villes bénéficiaires à fournir l'accès à des services énergétiques durables aux populations urbaines et péri-urbaines», a soutenu Abdoulaye Thimbo, le maire de la ville de Pikine.

«Cette présente cérémonie qui nous y réunit, aujourd'hui, consacre le démarrage officiel du Projet dénommé «Planification intercommunale sensible au changement climatique et à l'énergie» proposé en 2015 à la suite de l'appel à proposition lancé par la Commission de l'Union Européenne dans le cadre de la Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne.

Je saisis cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à la Commission de l'Union Européenne pour son appui financier substantiel, représentant 80% du coût total éligible de l'action, soit plus de 520 millions de FCFA», a déclaré le maire qui ajoute pour témoigner de l'engagement de la ville de prendre en compte le facteur climat dans leur stratégie de planification.

«Les villes sont au cœur du problème, elles concentrent plus de la moitié de la population mondiale, émettent la plus grande partie des gaz à effet de serre de la planète et sont les premières à subir les conséquences des dérèglements climatiques.

Ce diagnostic, loin d'être exhaustif est, cependant, assez alarmant pour entrainer, chez chacun d'entre nous, une prise de conscience doublée d'un sentiment de responsabilité.

En ma qualité de Maire de Ville, de surcroit la plus peuplée du Sénégal, subissant des inondations récurrentes et l'érosion côtière, il est de mon devoir de placer la question du climat parmi les grandes préoccupations municipales sous l'angle des Objectifs de Développement Durables (ODD).

C'est ce qui explique, d'ailleurs, la forte délégation que j'avais constituée et conduite lors de la 21ème Conférence des Parties (COP 21) tenue à Paris en 2015, en guise de soutien à l' accord de Paris».

Pour le Maire de la Ville le projet s'articule sur 3 composantes. «Il s'agit d'élaborer un plan intercommunal avec les villes de Guediawaye et Pikine Nord pour une durée de 2 ans.

La 2e composante consiste à consolider l'engagement communautaire des communes concernées et la 3ème, l'autonomisation en énergie des établissements à forte concentration humaine est une autre composante du Projet, perçu comme un sous projet pilote.

Il s'agira, pour cette composante, d'alimenter en énergie solaire des établissements scolaires. Elle exprime, surtout, notre engagement à promouvoir les énergies renouvelables et à accroitre leur part dans la consommation totale d'énergie dans la ville.

Dans le cadre de ce projet pilote, au moins, deux établissements scolaires seront alimentés en énergie solaire.

Cette tendance va se poursuivre», a indiqué Abdoulaye Thimbo qui renseigne aussi sur la nécessité aux maires des communes de s'engager autour de la convention des maires en Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de cette initiative, les villes s'engagent à réduire leurs gaz à effet de serre et leurs consommations d'énergie grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'un plan d'actions pour l'énergie durable, devant le constat mondial des changements climatiques et de leurs effets néfastes désormais visible à l'échelle locale.