Afrique de l'Ouest: OMVS - Le Haut-commissaire Hamed Diane SEMEGA reçu en audience à Nouakchott par Mohamed Ould Abdel Aziz

Nous avons bénéficié de ses conseils et ses recommandations. Le président nous a demandé de tout mettre en oeuvre pour que cette organisation, si chère à nos pays respectifs que sont la Mauritanie, la Guinée, le Sénégal et le Mali, soit à la hauteur de la mission qui est celle de permettre par la valorisation des ressources du bassin le développement économique et social des populations ».

« Nous avons eu l'honneur cet après-midi, mon ami et frère, le Haut -Commissaire adjoint et moi-même, d'être reçus par le Président de la République de Mauritanie. Pour nous, c'est un insigne honneur qui est rendu à notre organisation.

Le Président mauritanien SEM Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu en audience jeudi 14 septembre 2017 le Haut-commissaire Hamed Diane SEMEGA, en la présence du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Dr Mohamed Ould Abdelvettah et du Haut-Commissaire adjoint de l'OMVS, le Mairitanien M. Ahmed Ould Abdelvettah.

Le Haut-commissaire Hamed Diane SEMEGA a traversé l'autre rive du fleuve Sénégal en se rendant en Mauritanie pour une visite de courtoisie et d'amitié. Un pays important dans le dispositif de l'institution inter-étatique qui regroupe le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry et la Mauritanie.

