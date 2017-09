Algérie/Mozambique: L'USM Alger dans l'inconnu à Beira

Ils restent sur une série de quatre nuls et une seule victoire. A quatre journées de la fin, ils n'ont plus rien à espérer sur le plan national avec une septième place à vingt points du leader.

Avec la suspension du meneur de jeu Amir Sayoud, la blessure de l'attaquant Faouzi Yaya et la non convocation des milieux de terrain Faouzi Bourenane et Réda Bellahcen, l'USM Alger vont tenter de négocier un bon résultat pour oublier leur entame de saison tout juste moyenne, malgré les gros moyens engagés par la direction du club.

L'équipe doit sa qualification à la suspension de la fédération soudanaise par la FIFA et la mise sur la touche d'El Merreikh et d'El Hilal.

