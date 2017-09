Sénégal: Passation au ministère de la justice - Sidiki Kaba installe Ismaila Madior Fall

Et d'ajouter : «nous allons continuer, innover et dégager de nouvelles perspectives de modernisation de la justice que le ministre Sidiki Kaba avait déjà commencées»

Selon lui, le Président a fait un choix qualifié sur la personne du nouveau ministre, Ismail Madior Fall. Car étant un homme de droit et qui maîtrise la justice, le poste fera de lui une personne bien destinée : «Je vous rassure que cet homme, j'ai eu à le connaître et à le pratiquer.

C'était hier, jeudi 14 septembre, dans les locaux dudit ministère. Installé depuis le 2 septembre 2013 au ministère de la justice, après le départ de Aminata Touré, actuelle envoyée spéciale du président de la République, Sidiki Kaba déclare : «Après 4 ans comme ministre de la justice d'abord et ensuite comme ministre des affaires étrangères, je témoigne auprès du président de la République ma gratitude et ma reconnaissance en choisissant ma modeste personne».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.