Sénégal: Commission d'éthique du CIO - Youssoupha Ndiaye céde sa place à Ban Ki-Moon

et les membres du CIO Pierre-Olivier Beckers-Vieujant et Yang Yang, cette dernière ayant été élue en tant que représentante de la commission des athlètes du CIO.

et Hanqin Xue, République populaire de Chine, élue pour un mandat de quatre ans (juge à la Cour internationale de justice) ; ainsi que les membres du CIO, Robin Mitchell et Angela Ruggiero.

La commission d'éthique, organe indépendant, est chargée de définir et mettre à jour un cadre de principes éthiques comprenant un Code d'éthique fondé sur les valeurs et les principes défendus dans la Charte olympique.

Parvenir à plus de transparence, bonne gouvernance, responsabilité et renforcer l'éthique sont quelques-uns des principes directeurs de la commission d'éthique du CIO conformément à l'Agenda olympique 2020, la feuille de route stratégique pour l'avenir du Mouvement olympique, souligne-t-on dans un communiqué parvenir à Sud Quotidien.

J'ai assuré la promotion de la transparence et de la responsabilité par tous les moyens et je me suis efforcé de montrer l'exemple", a déclaré M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies (ONU) et président nouvellement élu à la commission d'éthique du CIO.

