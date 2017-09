Tunisie/Egypte: "Choc de Titans" entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis

La Ligue des champions Total 2017 entame ce week-end sa nouvelle phase avec l'instauration des quarts de finale. A l'affiche quatre rencontres très attendues, Al Ahli Tripoli - Etoile du Sahel, Ferroviario Beira - USM Alger, Mamelodi Sundowns - WAC Casablanca et un Al Ahly - Espérance Tunis qui va passionner tous les aficionados.

Avec 10 titres de champion sur la pelouse du Stade Burg El Arab d'Alexandrie, huit pour le recordman absolu, Al Ahly et deux pour les géants tunisiens. C'est un classique du football continental.

Les deux équipes se sont, en effet, affrontées à quatorze reprises en Coupes d'Afrique entre 1990 et 2015, dont douze pour le compte de la Ligue des champions.

Leur première rencontre remonte à un huitième de finale de celle qu'on appelait autrefois la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était en 1990. Après deux nuls, les Tunisiens s'étaient imposés aux tirs au but.

Il a fallu attendre onze années pour assister à leurs retrouvailles. A nouveau un résultat nul mais une victoire des Egyptiens à la faveur des buts marqués à l'extérieur.

En 2007, ils étaient dans le même groupe lors de la seconde phase de l'épreuve-phare du calendrier. Al Ahly avait gagné chez lui 3 à 0, l'Espérance s'était imposée à Tunis 1 à 0. Nouveau face à face en 2010.

Avec une fois encore l'application de la règle des buts à l'extérieur favorable cette année-là aux Sang et Or tunisiens. L'Espérance perdra la finale, quelques semaines plus tard face au TP Mazembe de Lubumbashi.

En 2011 les deux formations s'étaient croisées en phase de poules avec l'avantage aux Tunisiens qui remporteront leur deuxième titre de champion d'Afrique après celui de 1994.

Une année plus tard l'Espérance et Al Ahly disputèrent la finale l'un contre l'autre. Après un nul à Alexandrie (1-1), les Diables Rouges réalisèrent l'exploit en allant s'imposer à Rades (2-1), signant ainsi son setième titre de champion.

La dernière rencontre entre les deux géants nord-africains date de 2015, à l'occasion de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Ahly avait remporté les deux matches (3-0, 1-0).

Au total il y a donc eu quatorze confrontations des deux clubs avec cinq victoires pour Al Ahly et trois pour l'Espérance ; avec 14 buts pour les artilleurs égyptiens contre 8 pour leurs collègues tunisiens.

A eux deux, les deux clubs totalisent 24 couronnes continentales, 19 pour Al Ahly et 5 pour l'Espérance.

"Nous sommes prêts", a déclaré l'entraîneur Ahly, Hossam El Badry à cafonline.com. "Nous voulons marquer notre territoire à Alexandrie tout en sachant que la première étape n'est pas décisive.

En 2012, nous avons eu ce nul chez nous et personne ne nous voyait aller nous qualifier à Tunis. Et pourtant ! El Badry, alors était l'entraîneur Al Ahly.

Petit ou gros souci pour Al Ahly : son capitaine emblématique, Hossam Ghaly, ne sera pas là. Il a signé il y a peu le géant saoudien, Al Nassr. Autre absent de taille, l'attaquant Amr Gamal qui a rejoint les champions sud-africains Bidvest Wits.

La vie continue et l'incroyable ambition avec elle. Comme elle est la même côté Espérance, on peut s'attendre à un duel passionnant, un vrai « choc de Titans ».