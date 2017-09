Sénégal: Installation de la 13eme Législature

Nouvellement installé comme président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse appelle la 13ème législature à se conférer à elle-même l'identité remarquable d'un Parlement décidé à travailler.

En tirant un bilan de la 12ème législature, Moustapha Niasse, a décidé de faire la peau aux députés absentéistes en annonçant la mise sur pied d'une Commission ad hoc pour prendre en charge ce dossier de l'absentéisme de certains députés. Extraits de discours.

PLAIDOYER POUR UNE IDENTITE REMARQUABLE DU PARLEMENT

« La 13ème Législature doit faire face aux responsabilités qui vont être les siennes, à savoir une production législative de qualité, le contrôle effectif de l'activité gouvernementale et celui des politiques publiques.

Si nous sommes prêts à bâtir les bases d'une concertation permanente et d'un constant esprit d'ouverture et de dialogue, la 13ème législature se confèrera à elle-même l'identité remarquable d'un Parlement décidé à travailler, avec sérieux et compétence.

Pour ce faire, il devra allier l'efficacité à l'efficience et produire des lois qui soient utiles au progrès du peuple.

BILAN DE LA 12EME LEGISLATURE

« Cette législature succède à la précédente et, à plusieurs autres qui ont, chacune, réalisé des acquis, rencontré des obstacles, relevé des défis et, avec des fortunes diverses, ont parcouru un chemin dont les impacts sont venus enrichir un patrimoine et des combats dont la comptabilité objective fait légitimement la fierté des Sénégalais.

D'ores et déjà, nous pouvons constater la mise en place fonctionnelle du système d'interprétation simultanée, la modernisation de la Bibliothèque, la numérisation des archives, les brillants résultats obtenus par les jeunes parlementaires qui ont bénéficié de l'appui de l'Institution pour poursuivre leur formation aux niveaux des 2ème et 3ème cycles universitaires ».

COMMISSION AD HOC POUR LES DEPUTES ABSENTEISTES

« Il arrive que des députés s'absentent des réunions des commissions permanentes, et aussi des séances plénières, de manière répétée voire constante.

Ces absences, de manière évidente, portent préjudice au fonctionnement de l'Institution, avec, comme conséquence, que les députés les plus assidus aux travaux de l'Assemblée fassent le travail des absents.

Le Règlement intérieur règle la question de ces absences. Si le député accepte de se soumettre, volontairement, à ce que doit lui dicter sa conscience en termes de devoirs vis-à-vis de l'Institution, cette question peut trouver sa solution à travers une autodiscipline rigoureuse.

Parallèlement, il est important d'appliquer les principes et les procédures qui figurent dans le Règlement intérieur.

Une Commission ad hoc sera proposée, telle que prévue par les textes, pour prendre en charge ce dossier de l'absentéisme de certains députés. Elle proposera, au terme de ses travaux, des mesures pratiques destinées à mettre fin à ce phénomène ».

Ces élus qui ont renoncé à leur siège...

Aussitôt réélu à son poste pour un nouveau mandat au perchoir, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a annoncé la démission d'une dizaine de députés élus aux élections législatives du 30 juillet.

Les fonctions ministérielles n'étant pas compatibles avec les responsabilités parlementaires, selon la loi sénégalaise, ont poussé les élus de "Benno Bokk Yaakaar" dont le Pm Mahammed Boun Abdallah Dionne, Khoudia Mbaye et Amadou Bâ à renoncer à leur siège à l'hémicycle. Serigne Mbaye Dia, les directeurs généraux Cheikh Oumar Anne, Ciré Dia et Socé Diop Dionne, les ministres Sidiki Kaba, Mariama Sarr, Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr, Moustapha Diop et Abdoulaye Diop ont également démissionné.

L'ancien-président de la République, Abdoulaye Wade, âgé de 91 ans et tête de liste de la coalition Manko Taxawu Senegaal, a également démissionné aux fonctions parlementaires.

Awa Guèye, membre de la 12ème législature (2012-2017), a remplacé l'un des démissionnaires de BBY. Demba Ndoye et Ndiassé Kâ ont également remplacé des députés ayant renoncé à leur siège à l'Assemblement nationale, a informé Moustapha Niasse.