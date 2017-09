Algérie/Tunisie: Un derby maghrébin sur fond de crise

Le stade du 5 Juillet d'Alger abritera samedi soir un quart de finale de la Coupe de la Confédération Total et chaud derby maghrébin entre le Mouloudia d'Alger et le Club Africain de Tunis. Une affiche entre deux clubs parmi les plus populaires de leurs pays respectifs.

Le match intervient à un mauvais moment pour les deux équipes. Le Mouloudia d'Alger qui a connu un changement de direction, a vu son entraîneur Kamel Mouassa, quitter le navire pour céder sa place au Français Bernard Casoni, un ancien entraîneur éphémère du Club Africain entre juillet et octobre 2012.

Avec un recrutement judicieux et surtout à coup d'espèces sonnantes et trébuchantes, le club phare de l'Algérois aspire jouer les premiers rôles pour ajouter une seconde étoile à son logo après la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1976. Mais le début de championnat a été tout juste moyen pour les mouloudéens.

En trois rencontres de championnat, ils n'ont engrangé que quatre points. Hormis la victoire à Biskra face à un nouveau promu, ils ont été tenus en échec par le champion en titre, l'ES Sétif, à domicile, puis perdu il y a trois jours, le derby algérois face au CR Bélouizdad.

Pour cette première manche, les mouloudéens seront au complet et Bernard Casoni aura l'embarras du choix surtout qu'en trois rencontres de Ligue un, l'ancien défenseur de l'OM a utilisé vingt joueurs.

« On ne peut aligner les mêmes joueurs deux matchs de suite en l'espace de trois jours, lorsque l'on sait qu'une rencontre de Coupe d'Afrique vous attend derrière.

Et puis en procédant à sept changements, cela m'a donné le temps de voir tout le monde à l'œuvre dans la compétition officielle et c'est tout le monde maintenant qui a la possibilité de débuter un match.

Personnellement, j'ai tiré les enseignements nécessaires et à travers lesquels nous allons établir l'équipe type ».

L'entraîneur mouloudéen s'est montré tout de même rassuré en prévision de la rencontre africaine : « Les matchs ne se ressemblent pas et la Coupe d'Afrique est une autre motivation et c'est la première fois qu'on jouera en présence de nos supporters au stade du 5-Juillet cette saison.

Certes je connais la maison pour avoir déjà travaillé au Club Africain, mais les problèmes de cette équipe ne me regardent pas. Je m'intéresse à la préparation de mon équipe, et c'est le plus important pour moi ».

Côté Club Africain, on sera privé des services d'un attaquant redoutable à savoir Fabrice Ondama. Transféré du WA Casablanca, l'attaquant congolais n'es, en effet, pas qualifié pour disputer la compétition.

Par contre, les stars de l'équipe seront bien là comme Oussama Daragi, Brahim Chenihi ou encore Mokhtar Belkhiter. Seulement, l'entraîneur Marco Simone se trouve sous pression, plus que son antagoniste, Bernard Casoni.

En quatre matchs de championnat, le Club Africain n'en a gagné qu'un seul pour un nul et deux défaites. Un bilan négatif, loin des espérances de la direction du club.

Ambiance garantie pour la première manche à Alger au résultat bien incertain.