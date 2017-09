L'ancien ministre d'Etat, Djibo Leyti Ka est décédé hier, jeudi 14 septembre à Dakar des suites d'une maladie. Ancien ministre de l'Intérieur, du Plan et de l'Education nationale durant le régime du Parti socialiste dont il était l'un des ténors, Djibo Leyti Ka avait quitté cette formation politique en 1996 pour créer l'Union pour le renouveau démocratique (Urd).

Plusieurs fois député, il avait fini par répondre à l'appel du président Macky Sall qui l'avait nommé président de la Commission pour le dialogue des territoires, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort.

L'ancien ministre d'Etat, Djibo Leyti Ka, secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique (Urd) est décédé hier, jeudi 14 septembre, à la clinique des Madeleines de Dakar, des suites d'une maladie, à l'âge de 69 ans.

Jusque-là Président de la Commission Nationale du Dialogue des Territoires (Cndt), Djibo Leyti Ka a activement participé à la vie politique sénégalaise.

Après ses études à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Dakar, puis à l'École nationale d'administration de Dakar, il a intégré le cabinet du président Senghor, en remplacement de Moustapha Niasse, en 1977.

Il a été, après l'accession d'Abdou Diouf à la présidence de la République, en 1981, ministre sans interruption jusqu'en 1996.

Il a occupé successivement les fonctions de ministre de l'Information et des Télécommunications dans le gouvernement de Habib Thiam, en remplacement de son oncle Daouda Sow.

En 1983, il garde son poste dans le gouvernement de Moustapha Niasse. De 1988 à 1990 il fut ministre du Plan et de la Coopération. De 1990 à 1991, ministre de l'Éducation nationale; de 1991 à 1993, ministre des Affaires étrangères et de 1993 à 1995, Ministre de l'Intérieur.

On le considérait comme un successeur potentiel du président Abdou Diouf. Mais à l'issue des renouvellements du Secrétaire général du Parti socialiste (Ps), en 1996, le président Diouf a préféré porter son choix sur son rival, Ousmane Tanor Dieng.

Frustré, l'enfant de Dahara Djolof quitte le Parti socialiste (Ps) et crée, en 1996, son courant du Renouveau démocratique.

Durant les législatives de 1998, il va faire alliance avec Doudou Sarr, Mahmoud Saleh et Talla Sylla et réussit à obtenir 11 sièges sur les 140 que comptait l'Assemblée nationale.

Quatrième à l'élection présidentielle de 2000, avec 7,1 % des voix au premier tour. Au second tour, il décide d'apporter son soutien au candidat Abdou Diouf. Ce qui a favorisé l'éclatement de son parti.

En 2004, il à été nommé ministre de l'Économie maritime par le président Abdoulaye Wade.

En juillet 2007, il devient ministre d'État, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels dans le gouvernement de Cheikh Hadjibou Soumaré.

L'homme politique Djibo Leyti Ka a eu à participer dans le gouvernement de tous les régimes qu'a connu le Sénégal indépendant, de Senghor à Macky Sall en Passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

TEMOIGNAGES SUR DJIBO KA

MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : «Djibo Leyti Kâ a porté jusqu'au bout les rigueurs et les contraintes de l'engagement...»

«J'ai appris avec beaucoup de peine la disparition de notre compatriote Djibo Leyti Kâ. Homme politique de dimension exceptionnelle, plusieurs fois ministre de la République et, depuis environ deux ans, Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT), Djibo Leyti Kâ a porté jusqu'au bout les rigueurs et les contraintes de l'engagement au service de son pays.

Illustre fils du Sénégal, son nom est intimement lié à notre histoire politique de ces cinquante dernières années, l'homme ayant assumé, avec constance et passion positive, parmi les plus hautes charges de l'Etat. Je présente à toute la nation et à sa famille mes condoléances émues ».

AIDA MBODJ, DEPUTE : «C'était quelqu'un qui avait le sens de l'Etat»

«Djibo Ka est un frère pour moi et c'est ma mère qui me l'avait présenté. Ils étaient des amis et étaient très proches. Il n'est jamais allé au Djolof sans passer à Bambey pour voir ma mère.

Il venait la voir, l'appelait au téléphone. J'ai perdu un grand frère. Je présente mes condoléances à sa famille, à tout le Sénégal, mais aussi à l'Etat du Sénégal. Parce c'était quelqu'un qui respectait l'Etat, il avait un sens de l'Etat, de l'esprit républicain ».

MOUSTAPHA CISSE LO, DEPUTE : «Le Sénégal a perdu un grand homme»

«On ne peut pas parler de la politique du Sénégal sans prononcer le nom de Djibo Ka. C'est un grand homme politique qui a marqué l'histoire politique du Sénégal.

Il était aussi un homme connu de l'Etat, un grand parlementaire parce qu'on était là, ensemble, à l'Assemblée Nationale, en 1998. Il a aussi fait la législature passée. Donc, le Sénégal a perdu un grand homme. Le Sénégal est en deuil aujourd'hui car c'était un homme d'une grande valeur».

CHEIKH TIDIANE GADIO, DEPUTE : «Djibo Ka a montré qu'on pouvait mettre de la substance dans la fonction de député»

«Djibo Ka a été un grand député, un grand ministre et qui a montré qu'on pouvait mettre de la substance dans la fonction de député, qu'on pouvait se comporter de façon digne. Je rends hommage à Djibo Ka parce que sa mort est une immense perte pour notre pays.

Tout le monde sait qu'on n'était pas dans le même camp politique, mais c'est un grand fils du Sénégal, un grand panafricaniste et il était membre du Conseil d'administration de l'Institut panafricain de stratégie. Je lui rends hommage. Je pries que Dieu bénisse son âme et l'accueille dans son paradis».

DAOUDA DIA, DEPUTE : «Djibo était un pilier de ce pays»

«C'est un sentiment de tristesse et d'émoi. Djibo Leyti Ka est un homme d'Etat, un pilier de ce pays-là.

Sa disparition, aujourd'hui, nous a tous touché et je profite de l'occasion pour souhaiter que Dieu l'accueille dans son paradis et présenter mes condoléances à sa famille».