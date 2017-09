Ile Maurice: Bateaux de croisière - Une victime de faux recruteurs raconte son calvaire

Le Managing Director de CSCS International Manning, Chandra Seepaul, agent recruteur agréé pour des bateaux de croisière à Maurice, demande aux jeunes d'être plus vigilants et de ne pas se laisser berner par des faux agents.

Par la suite, le directeur et son associé devaient lui réclamer Rs 6 000. Mais, un beau jour, il apprend que la compagnie a fermé ses portes. «J'ai porté plainte contre eux pour escroquerie et c'est là que j'ai appris qu'il y avait d'autres victimes.»

J'ai été très bien accueilli par Dharamdev Gohee et son associé Deepnarain Kumar Bhuruth. Je me suis même rendu à un séminaire et un entretien», nous relate-t-il.

«Je venais de me marier à l'époque et j'avais acheté une maison à la NHDC. J'avais pris un emprunt à la banque. J'ai eu vent de cette nouvelle compagnie qui recrutait pour travailler sur des bateaux de croisière», raconte Samuel Francis.

