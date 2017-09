Guinée: Ouverture des classes - « La rentrée scolaire a été morose », constate le président de la délégation de Dixinn

Aussi à l'école primaire et collège Tito de la Belle vue, les élèves étaient présents dans certaines classes et absents dans d'autres.

Nous avons sillonné quelques établissements tel que le lycée Donka, l'école primaire Dixinn centre 1 et l'école primaire et collège Tito de la Belle vue, pour savoir si le mot d'ordre donné par le Ministre a été respecté.

Et je souhaite à l'ensemble des élèves et les encadreurs des écoles de redoubler l'effort pour une réussite de l'année prochaine.»

Parce que pour préparer un examen, il faut se lever très tôt en respectant les jours, les heures de cours et la date prévue. J'invite tous mes amis élèves à venir suivre les cours comme moi. Parce que l'instruction et l'éducation sont indispensable pour le développement d'un pays.»

