Togo: Débat sur la Constitution - L'opposition claque la porte

Mais rien n'est joué. Le gouvernement n'est pas du tout certain que cette réforme sera adoptée. Pour la valider, il faut une majorité aux 4 cinquièmes et le parti au pouvoir seul ne dispose pas d'une assise aussi large. L'opposition est donc en mesure de bloquer l'adoption de cette réforme.

« Dans un débat comme celui-là, il y a des moments où il peut y avoir des hauts et des bas mais au finish on s'est entendu qu'il faut opérer des réformes dans un climat apaisé » notamment sur le mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable une fois.

Des heures de discussions animées, mais aucun compromis. L'opposition veut plus que les trois articles concernés par cette réforme, elle veut revenir à la Constitution de 1992. C'est-à-dire mettre en place des changements plus importants. D'ailleurs elle souhaitait modifier 47 articles en tout.

Il reprend les principales revendications des protestataires : la limitation du nombre de mandats du chef de l'Etat et un scrutin présidentiel à deux tours. Mais l'opposition réclame plus et la journée de débats au sein de la commission a été mouvementée.

