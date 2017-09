Togo: Ethiopian Airlines a de l'appétit

Au départ de Lomé, Asky dessert une vingtaine de destination en Afrique de l'Ouest et Centrale avec une interconnexion vers le hub d'Addis pour des liaisons internationales. Ethiopian assure plusieurs vols hebdomadaires non-stop entre Lomé et New-York.

On prête même à Ethiopian l'intention de racheter Arik Air, la plus importatante compagnie aérienne du Nigeria. Information démentie à Addis Abeba.

Ethiopian Airlines ne veut pas se contenter d'une seule présence en Afrique de l'Ouest via Asky basée au Togo. Ses ambitions sont plus grandes.

