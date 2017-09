Afrique: La couche d'ozone devrait se rétablir au milieu du siècle

Le Moro Naba, chef traditionnel et spirituel du Burkina Fasso, est le lauréat 2017 du "Prix Macky Sall pour le… Plus »

Pour le 30e anniversaire du Protocole de Montréal, le Secrétariat de l'Ozone a lancé « Les Héros de l'Ozone » (#Hérosdelozone) : une campagne de communication pour célébrer et faire connaître auprès du public les avancées majeures du Protocole en matière de protection de la couche d'ozone et du climat depuis 3 décennies.

« Il y a 30 ans, le monde a prouvé qu'il pouvait s'unir et s'attaquer à un problème mondial avec une résolution globale. Cela a permis d'interrompre les dommages choquants à la couche d'ozone, et aujourd'hui nous voyons des signes de rétablissement », a déclaré Erik Solheim, le Directeur exécutif du PNUE.

Le chef de l'ONU a rappelé que le protocole contribue également à combattre la pauvreté et le changement climatique et à protéger la chaine alimentaire.

« Le 30e anniversaire du Protocole de Montréal est une étape importante pour tous les peuples et notre planète. Lorsque les scientifiques ont découvert que des produits du quotidien détruisaient la fragile couche d'ozone, le monde a répondu avec le Protocole de Montréal », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, rappelant que ce traité a permis chaque année de sauver la vie de millions de personnes du cancer et de la cataracte.

L'abandon progressif des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face aux changements climatiques.

L'objectif était alors de réduire drastiquement la production et l'utilisation des chlorofluorocarbones (CFC), et autres substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone, utilisées dans les aérosols, les systèmes de réfrigération, et dans de nombreux autres produits.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.