Cameroun: Mercy Ships - Toutes les personnes sélectionnées ne seront pas soignées

Ce fichier servira de base de sélection, non seulement pour des cas de désistement, mais aussi pour les autres campagnes médicales à but humanitaire que le Minsanté organise régulièrement.

Ce qui nécessite plus de temps », précise le Mincom. D'après le ministre de la Santé publique, ceux qui ne bénéficieront pas des soins seront retenus et répertoriés dans un fichier d'attente, constitué au ministère de la Santé.

Ledit bilan a été dressé après la visite du bateau hôpital par Issa Tchiroma Bakary, André Mama Fouda et Marie-Thérèse Abéna Ondoa, respectivement ministres de la Communication (Mincom), de la Santé publique (Minsanté) et de la Promotion de la femme et de la Famille (Minproff).

