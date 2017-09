Cameroun: Diplomatie militaire - Des attachés de défense plus percutants

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la diplomatie militaire camerounaise. Jeudi dernier, la première conférence de la coopération militaire camerounaise s'est achevée dans la salle d'honneur de la Brigade du Quartier général à Yaoundé.

Au cours de cette cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, qu'accompagnait le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella Mbella, le porte-parole des attachés de défense, le colonel Elie Mbambara, attaché à l'ambassade du Cameroun à Washington, a exprimé sa gratitude.

Au nom de ses collègues, il a salué cette initiative qui a permis à chacun de se regarder dans un miroir pour faire une autoévaluation.

Au cours des trois jours de travaux, les 13 attachés de défense et trois conseillers militaires camerounais en service dans les représentations diplomatiques et organisations internationales d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont respectivement présenté leurs bilans annuels et échangé leurs expériences pour assurer de meilleurs rendements dans leurs représentations diplomatiques respectives.

« Nous souhaitons que cette initiative soit renouvelée chaque année à une période de votre convenance », a plaidé le colonel Elie Mbambara.

Le MINREX a pour sa part apprécié les échanges directs et francs qui ont eu lieu au cours de cette rencontre, en vue de la quête continuelle de l'unité et de la cohésion gouvernementale dans les relations extérieures.

Lejeune Mbella Mbella a d'ailleurs fait la promesse d'inviter la prochaine fois les ambassadeurs de certains pays amis avec lesquels le Cameroun entretient une coopération militaire franche.

Aux participants, le MINREX a demandé d'être à la hauteur des attentes placées en eux dans leurs missions sensibles et exaltantes. A sa suite, le MINDEF, dans son discours de clôture, a prescrit une diplomatie dynamique, percutante, entreprenante et pleine d'entregent, pour le rayonnement du Cameroun au travers des partenariats fructueux et bénéfiques.

« Cette conférence se tient sur très hautes instructions du chef de l'Etat, chef des armées. J'en appelle à votre sens de responsabilité, une prise de conscience plus accrue dans la marche résolue du Cameroun vers l'émergence.

Une émergence qui appelle à une mobilisation tous azimuts de toutes les énergies de la Nation », a rappelé Joseph Beti Assomo.

«Vous constituez de véritables acteurs internationaux de notre développement. Vous devez davantage œuvrer auprès de vos missions diplomatiques à la sauvegarde des intérêts de notre pays », a conclu le MINDEF.